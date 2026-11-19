Nelle ultime sei partite, da una sosta all'altra, Raffaele Palladino ha puntato su un blocco di 14-15 giocatori, scrive il Corriere di Bologna: in dieci hanno giocato meno di 90 minuti.

Il quotidiano ha preso in esame i minutaggi da ottobre a oggi, cioè dalla prima sosta, ed emerge un quadro chiaro di fedelissimi, che il Corriere chiama di 'apostoli'. Palladino si è affidato ai soliti noti, cambiando poco e concentrando i minuti di gioco in 14-15 elementi. Ci sono dieci giocatori sopra i 400 minuti, considerando anche i 393 di Miranda, lo spagnolo è rimasto sotto perché si è infortunato a Parma, con Ferguson inamovibile avendo giocato tutti i minuti a disposizione. Un po' più indietro Odgaard, a quota 288 minuti, ma titolarissimo nelle ultime partite, poi un grande salto. Infatti, dietro c'è Mbangula a 182 minuti, che ha sfruttato la notte infrasettimanale di San Siro. In tanti, invece, una chance vera e propria la stanno aspettando. Si parte da Helland, si passa da Pessina, senza dimenticare Alhassane, El Azzouzi, Heggem, Dovbyk, Libra, Moro e De Silvestri.