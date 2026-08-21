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Allora, rinnovi?

Era ancora in corso il ritiro di Valles 2025 quando Gianni Morandi gli chiese "Allora, rinnovi?".

Orsolini prese tempo, le parti non erano vicine e c'era in ballo la maxi-offerta dell'Al Qadsiah. Poi la Turchia, con il Besiktas di Italiano. Alla fine gli applausi dei tifosi rossoblù gli hanno toccato il cuore, come sperava Di Vaio.

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