Cor Bo – Bigon blinda Orsolini: “Non è sul mercato”

Ha fatto molto scalpore la notizia del possibile ritorno di Riccardo Orsolini alla Juventus in estate, frutto di un accordo sulla parola che avrebbe fissato anche le cifre (26 milioni nel 2020, 30 nel 2021).

Sulle pagine sportive dell’edizione odierna del Corriere di Bologna è stato pubblicato un virgolettato del direttore sportivo rossoblù Riccardo Bigon che prova a chiudere la contesa in maniera definitiva, anche perché Orsolini è stato riscattato interamente dal club rossoblù in estate per 15 milioni di euro: “Sono rumors fastidiosi – ha ammesso Bigon – Orsolini non è sul mercato”. Chissà che non possa essere la definitiva chiusura della faccenda.