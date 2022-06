Cor Bo – Offerta bassa della Juve per Arnautovic

Trapelano le prime cifre che sarebbe disposta ad investire la Juventus per Marko Arnautovic , ma non sono convincenti.

Il Corriere di Bologna parla di una proposta di 2 milioni all'anno più corposi bonus al giocatore per tre anni, numeri che non convincono, mentre per il Bologna ci sarebbero 5-6 milioni di cartellino, anche in questo caso cifre che non stuzzicano il club rossoblù, intenzionato dunque a fare muro per il suo bomber.