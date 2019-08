Cor Bo – Occhi al Sudamerica

Per sostituire Erick Pulgar il Bologna guarda al Sudamerica e in particolare sono due le piste calde: la prima porta a Nicolas Dominguez, obiettivo noto da tempo, ma il Velez non intende cedere il giocatore per una cifra inferiore a quella della clausola rescissoria, ovvero 10 milioni. Il Bologna prende tempo e si guarda attorno, ma non troppo lontano dall’Argentina. La più recente idea per il centrocampo porta il nome di Gustavo Cuellar, ventiseienne e di proprietà del Flamengo. Il centrocampista aveva già un accordo di massima con l’Al-Hilal che aveva offerto 7,5 milioni alla società detentrice del cartellino, ma i rossoblù si sono inseriti superando l’offerta della squadra araba, sul piatto ci sono 8 milioni. L’ingaggio che percepirebbe all’Al-Hilal sarebbe leggermente superiore, ma il Bologna può contare sul fascino del campionato italiano.

Potrebbe complicare la situazione il mancato approdo di Balotelli al Flamengo, i brasiliani potrebbero ora decidere di trattenere il giocatore, tanto che è stato convocato per gli impegni in Copa Libertadores di fine agosto. Infine è importante sottolineare che allo stato attuale delle cose il Bologna può prelevare sia Dominguez che Cuellar solo in prestito con diritto di riscatto, dal momento che questa è la formula con cui Donsah approderà al Cercle Brugge, liberando così il posto da extracomunitario. Lo riporta il Corriere di Bologna.