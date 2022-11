Cor Bo – Motta fa felice Saputo: “Contento di voi”

Dodici punti in cinque partite, la paura della B superata nell'ultimo mese grazie al lavoro di Thiago Motta e della squadra. Joey Saputo è finalmente felice e ha fatto i complimenti alla squadra prima di ripartire per il Canada: "Sono molto contento di voi - scrive il Corriere di Bologna, e ora la squadra può essere migliorata.

Summit di mercato a Bologna prima del rompete le righe per due settimane di vacanza durante la sosta mondiale. Dalla proprietà sarebbe arrivata l'apertura a due innesti a gennaio per colmare qualche piccola lacuna, magari sfoltendo qualche reparto sovrabbondante. Le quattro vittorie hanno riportato entusiasmo a Casteldebole e anche il presidente sarebbe disposto a soddisfare le richieste di Motta per un paio di pedine funzionali alla causa. Per il quotidiano piacciono Holm dello Spezia e Isaksen del Mitdyjlland.