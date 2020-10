Cor Bo – Mihajlovic non molla Tomiyasu

Il Corriere di Bologna fa il punto della situazione nella possibile trattativa con il Milan per Takehiro Tomiyasu.

Per il quotidiano il prezzo giusto per far vacillare il Bologna è di 25 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo da domani se il Milan passerà ai gironi di Europa League dopo il preliminare di stasera con il Rio Ave. Per ora il budget in casa Milan è quello stanziato dopo la cessione di Paquetà, ma ulteriori introiti europei potrebbero dare ai rossoneri ulteriori risorse per il giapponese. In casa Bologna quale strategia è in atto? Per Sabatini il giocatore è incedibile, per Mihajlovic è perno della difesa, ma il diesse Bigon ha lasciato una porta aperta prima di Bologna-Parma. La sensazione è che 25 milioni possa essere cifra sufficiente per convincere il Bologna.