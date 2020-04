Cor Bo – Mercato di austerity: Skorupski e Dijks in bilico, Orso resta

Il calcio andrà incontro ad un periodo di austerity, soprattutto sul mercato.

Potrebbe esserci una svalutazione per quanto riguarda i cartellini dei calciatori, una perdita di valore del 25-30%, per cui si annuncia una sessione estiva al ribasso, con poco denaro circolante. In casa Bologna, lo stop al campionato e il rinvio dell’Europeo garantiscono la permanenza in rossoblù di Riccardo Orsolini, mentre per il Corriere di Bologna ci sarebbero dei dubbi in più su Lukasz Skorupski e Mitchell Dijks. Il portiere scalda il giusto e se da un lato è difficile cederlo ai 9 milioni con cui è stato preso, dall’altro ha mercato e potrebbe essere inserito in qualche scambio con un altro estremo difensore. Dubbi anche su Dijks, valutato 15-20 milioni un anno ma reduce da una annata ai box e con una uscita poco felice in una intervista in Olanda. Il Bologna valuta le opzioni Kolarov e De Silvestri, due giocatori molto graditi a Mihajlovic.