1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

Buona cifra per Castro

Un buon incasso, ma anche la necessità di reinvestire. Arrivato Dovbyk, più centravanti di Castro. Massimo Marazzina ha commentato così la doppia operazione sull'asse Roma-Bologna dalle colonne del Corriere di Bologna: “Considerando i prezzi del mercato il Bologna si è garantito un buon bottino e anche un giocatore per sostituirlo. Credo che Castro sia stato venduto bene e che in questa operazione siano contenti sia il giocatore che le società. Direi un happy ending. Santi ha fatto bene, ma non entrerà nella leggenda come Baggio, Signori, Di Vaio. Ha dato tanto al Bologna anche se è sempre stato un via di mezzo tra il 9 e l’11”.

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2