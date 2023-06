Cor Bo – Le big all’assalto del Bologna

Non solo, da Firenze si segnalano i viola anche su Nico Dominguez e Riccardo Orsolini, entrambi in scadenza di contratto nel 2024 e che rappresentano un nodo per il Bologna: o rinnovo o cessione. Finita? No. I campioni d’Italia del Napoli avrebbero deciso di puntare Jhon Lucumi come possibile sostituto di Kim, dato verso il Bayern Monaco. Infine, Lewis Ferguson, diventa un obiettivo della Lazio considera la probabili uscita di Milinkovic Svic, Ma il suo procuratore ha affermato che il giocatore onorerà il suo contratto con il Bologna.