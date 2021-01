Cor Bo – La punta che serve (brava e gratis) per ora non c’è

Tanti nomi ma nessuna pista concreta per la punta del Bologna.

Apre così il Corriere di Bologna in relazione al mercato in avanti del club rossoblù. Tanti i possibili obiettivi, ma senza budget e non aprendo al prestito secco diventa difficile operare sul mercato. Rifiutata la proposta di prestito con diritto di riscatto a 6 milioni per Pellegri, il Bologna non vaglia l’ipotesi prestito secco di Lammers e anche sulle altre piste, non avendo budget, fatica a muoversi. Zaza, Lasagna e Inglese sono fuori portata e fino ad ora si è agito in base al mercato in uscita, fuori l’ingaggio di Denswil dentro quello di Souamoro. Piace in avanti l’inglese di origini nigeriane Ike Ugbo di proprietà del Chelsea e in prestito al Cercle Bruges, già 10 reti, ma i londinesi hanno rifiutato 3 milioni dalla Russia.