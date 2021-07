Cor Bo – La nuova occasione per Bonifazi: “Tappa importante”

Ufficiale l'arrivo del centrale che conosce Sinisa dai tempi del Torino

Il centrale arriva in Emilia per 5,5 milioni di euro e ha firmato un quadriennale da 1 milione netto a stagione. "Sono contento di essere a Bologna, l'ultimo anno a Udine è stato uno dei migliori della mia carriera, unitamente alla mia prima stagione alla Spal che fu davvero una bella annata" ha detto il classe '96 ai microfoni di BFC TV. Bonifazi ritroverà Sinisa Mihajlovic, suo allenatore ai tempi del Torino. "Bologna per me è una tappa importante, è una società solida in cui si può lavorare bene. Conosco il tecnico, il suo staff e alcuni nuovi compagni: sicuramente ci metterò poco tempo per fare gruppo".