Gli equilibri difensivi per incominciare a trovare la quadra
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"La difesa traballa" scrive Il Corriere di Bologna, alla luce dell'incapacità mostrata dai rossoblù, dal precampionato fino ad ora nel non subire goal.
Quello della difesa è uno dei rebus su cui bisognerà fare maggiore chiarezza. Ciò che è stato fino ad ora lampante è la fragilità difensiva che il Bologna si è portato dietro dalla scorsa stagione. Non tanto nelle prime due giornate, dove le "torri norvegesi" avevano dato segnali incoraggianti, quanto nell'ultima contro il Sassuolo. Contro i neroverdi la difesa rossoblù è stata di fatto incapace di arginare i punti di riferimento offensivi di Aquilani, con un Bowie che ha attaccato la profondità come non mai mettendo in crisi le certezze di Theate e Heggem, i quali hanno dato segnali di superficialità. Ed ecco che in vista di domenica si riaprono i ballottaggi in difesa, con una lotta a tre tra Theate, Heggem e Helland. Sicuramente in vista della trasferta a Napoli servirà una difesa più solida, ed una prontezza fisica maggiore di quella messa in scena nell'ultima uscita di campionato.
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