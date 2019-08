Cor Bo – Il punto sulle uscite

Nel corso della giornata di ieri è stata ufficializzata la cessione di Godfred Donsah al Cercle Brugge, prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, questa formula diventa così al momento l’unica disponibile nel caso il Bologna dovesse acquisire un calciatore extracomunitario.

Dall’arrivo di un nuovo centrocampista, o più di uno, dipende il futuro di Kingsley, il centrocampista ha appena rinnovato fino al 2024, ma se dovesse ridursi lo spazio a disposizione potrebbe partire in prestito per accumulare esperienza e minuti. Non decolla la trattativa tra Santander e il Fenerbahce: a oggi le offerte del club turco non hanno smosso la dirigenza rossoblù.

Chi invece rimane in uscita è Falcinelli, la notizia è che le pretendenti aumentano, Cercle Brugge e Kortrijk lo vorrebbero, ma sono più praticabili le piste italiane: in particolare Frosinone e Crotone. Lo riporta Il Corriere di Bologna.