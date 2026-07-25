I passi avanti contro l'Heidenheim si sono visti tornando sull'esterno, a sfruttare le ali d'attacco, soprattutto un Cambiaghi già vispo. Un ritorno all'antico, sottolinea il Corriere di Bologna.

Domenico Tedesco, però, sta cercando di strutturare un altro calcio, ovvero adatto a battere le vie centrali e in seconda battuta ad allargare il gioco. C'è un problema, però, qui in ritiro a Valles, sottolinea il quotidiano, non c'erano i centrocampisti. Solo Tommaso Pobega farà parte certamente delle future rotazioni, perché gli altri mediani erano i giovani Libra e Badori, oppure l'incognita El Azzouzi, non a caso Tedesco ha lavorato sul 4-3-3 adattando Bernardeschi mezzala. Negli ultimi giorni sono arrivati a Valles anche Moro e Ferguson, ma per loro il lavoro è appena all'inizio e la transizione chiesta da Tedesco richiederà tempo. In allenamento, infatti, si è vista una manovra meno fluida con Orso e Rowe che sono finiti a volte a spazientirsi in attesa di un pallone pulito.