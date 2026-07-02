Oggi tutti i quotidiani sottolineano la pista Ognjen Ugresic (foto Instagram del giocatore) per il Bologna, accesa un paio di giorni fa e sulla quale il club vuole arrivare a dama in tempi brevi. D'altronde, con Sohm non riscattato, Freuler col contratto scaduto, Ferguson e Moro impegnati tra vacanza e mondiale, per il raduno di Casteldebole Tedesco non avrà mediani a parte Pobega.

Il Bologna prova a fare sul serio sul diciannovenne serbo, che medita il grande salto in Italia dopo una buona stagione al Partizan fatta di 8 gol e 4 assist. La richiesta iniziale è di 10 milioni di euro e i felsinei puntano ad abbassare l'asticella inserendo Mihajlo Ilic, proprio ex Partizan, e una percentuale sulla futura rivendita, scrive il Cor Bo. In uscita, invece, proseguono i colloqui con il Watford per Ravaglia e con i Rangers per Ferguson.