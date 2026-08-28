I tifosi rossoblù tremano per il destino di Jonathan Rowe dopo aver già vissuto le cessioni di Santiago Castro e Jhon Lucumi. La cessione di Ahanor al Chelsea per 48 milioni di euro finanzi un nuovo assalto all'inglese.

Per far vacillare il Bologna servono almeno 40 milioni più bonus e un rilancio da Bergamo potrebbe arrivare a stretto giro di posta, infatti i rossoblù stanno sondando Albert Gudmundsson della Fiorentina, segno che la posizione di Rowe è tutt'altro che sicura. Ma il Corriere di Bologna pone l'accento anche su un'altra possibile pista di mercato. Dall'Inghilterra si narra di un Chelsea pronto a intervenire in entrata sulla fascia sinistra, dove necessiterebbe di un esterno d'attacco, a maggior ragione se dovesse cedere Gittens alla Roma. E un sondaggio dei blues c'era già stato a inizio estate.