Cor bo – Fenucci prepara i regali per Motta

Una trattativa vera e propria non c'è ma esiste la volontà del giocatore di tornare in Serie A e si sa che Bologna è in grado di rigenerare chiunque. Ovviamente le possibilità sono poche, c'è anche il Napoli con Lozano in uscita, ma il Bologna lavora alla pista sapendo che potrà accettare un prestito di un anno e proporre un ingaggio da 1.5 milioni. Poi ci sono le possibili uscite, ma anche qui Fenucci non è in grado prevedere le evoluzioni del mercato con Dominguez in scadenza ma valutato almeno 15 milioni di euro, anche perché c'è un 25% da destinare al Velez, ma il mercato è fermo. Situazione non semplice. Il rinnovo di Orso appare invece più fattibile. Poi il Bologna lavorerà per abbassare il monte ingaggi e rendere sostenibili i costi calcistici. Motta invece ha contratto fino a giugno 2024 e il Bologna vuole prolungare di un anno: se ne parlerà con calma. In entrata la società vorrà poi completare la rosa con qualche esterno d'attacco e il tanto atteso terzino sinistro.