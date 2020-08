Anche per il Corriere di Bologna c’è un problema di formula di pagamento per Vladyslav Supryaga.

Il quotidiano sottolinea come l’offerta del Bologna alla Dinamo Kiev preveda un prestito oneroso di 2 milioni più un riscatto di 8 giugno 2021, ma non basterebbe per convincere il presidente Igor Surkis. La Dinamo tra l’altro deve disputare i preliminari di Champions e vuole avere Supryaga in campo e il numero uno del club vorrebbe una cifra maggiore cash subito.