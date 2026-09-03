Il Corriere di Bologna oggi pone sul piatto un dato importante, che spiega bene la strategia del Bologna dopo essere andato in Champions: dal 2024 è la regina degli incassi.

Secondo i dati Transfermarkt, dal 2024 in avanti, cioè dalla Champions in poi, il Bologna ha avuto un saldo attivo di mercato di 130 milioni, a cui vanno ovviamente sottratti i denari andati nelle casse di altri club per le note percentuali sulla rivendita. In ogni caso, anche togliendo i milioni di Calafiori e Zirkzee, finiti a Basilea e Bayern, il Bologna resta primo in classifica per saldo di mercato. E dietro il divario con le altre è ampio dato che il secondo posto è del Genoa con un saldo attivo di 64 milioni, seguito dall'Udinese con più 56. Non cambia la sostanza, il Bologna negli ultimi anni ha voluto o dovuto salutare i prezzi pregiati.