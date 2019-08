Cor Bo – Colpo di freno sul mercato

Anche il Corriere di Bologna si sofferma oggi sulle difficoltà del Bologna di arrivare a Gustavo Cuellar del Flamengo.

Il titolo odierno è ‘Colpo di freno sul mercato’, i brasiliani chiedono al Bologna di alzare l’offerta per il colombiano, così il centrocampista si allontana con l’Al Hilal in pole position per prenderlo. Il Bologna ha in Baptiste Santamaria dell’Angers la possibile alternativa. Novità anche sul fronte Santander: il Fenerbahce è in pressing per prenderlo.

In taglio basso un punto sul giapponese Tomiyasu che si è preso la fascia destra: ‘Il sorpasso di Tomiyasu – scrive il Corriere – La ‘spugna’ giapponese si è preso la fascia e potrebbe partire titolare contro l’Hellas’.