Cor Bo – Bologna-Salernitana, si intrecciano le piste di mercato

Il nuovo direttore sportivo potrebbe essere un altro ex rossoblù, ovvero Riccardo Bigon, da poco sostituito da Giovanni Sartori. Oggi l'incontro decisivo tra la proprietà e il dirigente per capire se si potrò creare una sinergia progettuale. E sul mercato si innescano gli intrecci. Ai campani piace infatti Nicola Sansone, con il Bologna che non si strapperebbe i capelli di liberare un ingaggio pesante da 1.6 milioni di euro per una riserva. Non solo, perché il Bologna avrebbe invece messo nel mirino Milan Djuric come possibile vice Arnautovic: proprio sul rinnovo del bosniaco si è consumata la rottura tra Sabatini e Iervolino.