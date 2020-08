Cor Bo – Bologna, mercato alla finestra: tra acquisti e cessioni

In queste ultime ore sono arrivate le prime indiscrezioni. Sembra infatti che su Andreas Skov Olsen ci sia forte il Besiktas, club di Istanbul. La squadra turca dovrebbe partecipare alla prossima Champions League a svantaggio del Trabzonspor: quando arriverà l’ufficialità, dovrebbe arrivare anche la vera e propria offerta al Bologna per il giocatore. Skov Olsen è arrivato in Italia per appena 6 milioni di euro, e se l’offerta del Besiktas dovesse almeno superare la doppia cifra allora i rossoblu si siederanno volentieri a parlarne. In uscita anche Krejci – all’ultimo anno di contratto – che dovrebbe tornare in patria allo Sparta Praga per una cifra minima.

