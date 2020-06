Cor Bo – Bologna, il nuovo nome per la difesa è peruviano

Nonostante il prolungamento di contratto di Danilo, il Bologna sa di doversi muovere in difesa. Almeno un paio di acquisti verranno fatti in quel reparto al termine della stagione. Il mercato riaprirà ufficialmente l’1 settembre, ma già oggi è possibile fare accordi preliminari. Il club rossoblu è dunque sulle tracce di Luis Abram, come riportano alcuni media argentini.

Il centrale peruviano classe 1996 gioca anche lui nel Velez, ex squadra di Dominguez. Abram è seguito anche da un paio di club messicani, e recentemente la sua società ha rifiutato per lui un’offerta di 3 milioni di euro da parte del Galatasaray. Il Bologna lo osserva, con Dominguez sponsor d’eccezione. Il Velez sembra però aver fissato un prezzo importante per lui: 7 milioni di euro.

Fonte: “Corriere di Bologna”