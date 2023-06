Cor Bo – Bologna, i tre nodi da sciogliere sono Dominguez, Orsolini e Arnautovic

Vendere, incassare, reinvestire. Mantenendo un margine abbastanza corposo sul prossimo attivo che dovrà esserci sul bilancio. È questo il diktat di Saputo per la prossima stagione, tradotto da Thiago Motta come deficit da reintegrare. Per il Bologna ci sono tre chances per rimediare al rosso maturato in questi anni: Nico Dominguez, Riccardo Orsolini e Marko Arnautovic. Sono loro i tre grandi indiziati per le cessioni più corpose di quest'estate – salvo offerte monstre per gli altri gioiellini messi in mostra quest'anno, come Ferguson e Posch. Per il centrocampista argentino il rinnovo è ormai utopia. Chiarissime le intenzioni dell'entourage del giocatore, espresse in continui rimandi di appuntamenti con il board rossoblù. Per Nico il futuro non è ancora definito, si parla di Fiorentina e romane per la permanenza in Serie A oppure l'estero con il Siviglia o il Brighton di De Zerbi. Sicuramente lontano da Bologna. Per Orsolini è tutto un po' più sfumato: la permanenza è in dubbio ma non così lontana. C'è una richiesta di rinnovo, quantomeno, pari a 1,8 milioni di euro. Leggermente sopra il tetto imposto dalla dirigenza di 1.5 milioni di euro. Su di lui le grandi del calcio italiano come Milan e Juventus, con la sua esplosione sportiva ormai conclamata con le 11 reti segnate in Serie A in una sola stagione.