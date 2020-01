Bologna, ecco Bonini dall’Entella

Il Bologna è sempre sul mercato, ma non solo per il presente: nonostante le difficoltà nell’acquistare un difensore all’altezza, i rossoblu si sistemano anche per il futuro. Dalla Virtus Entella arriva infatti Federico Bonini, difensore centrale mancino classe 2001.

Il ragazzo ha già giocato 3 partite in Serie B, e conta anche 3 presenze con la nazionale under 19. Per il momento, andrà a rinforzare la rosa della Primavera, che sta lottando per non retrocedere nella seconda divisione dopo la promozione nella massima serie dello scorso anno. Dalla prossima stagione, si comincerà a valutare un suo possibile salto in prima squadra.