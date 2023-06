Cor Bo – Beukema più vicino

I due quotidiani sono concordi nel segnalarlo più vicino ai rossoblù. Il centrale classe 1998 sarebbe il principale obiettivo di mercato per il Bologna per sostituire Adama Soumaoro infortunato. Su di lui anche l'Atalanta, ma gli orobici sono vicinissimi a Hien e potrebbero lasciare campo libero ai rossoblù per Beukema.