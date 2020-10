Cor Bo – Bani al Genoa, Tomiyasu si allontana dal Milan

Mattia Bani è virtualmente un giocatore del Genoa.

Il centrale ha salutato la truppa ed è salito in Liguria dove riabbraccerà il suo ex tecnico al Chievo Rolando Maran. Operazione conclusa nella mattinata di ieri in prestito con obbligo di riscatto a 3.5 milioni di euro. Per il Corriere di Bologna è una cessione a sorpresa, o comunque un cambio di strategia. Perché il Bologna abbia sentito l’esigenza di cedere un difensore in un reparto che avrebbe avuto bisogno di un rinforzo lo si scoprirà nelle prossime ore, ma l’uscita di Bani, almeno teoricamente, dovrebbe salvare quella di Tomiyasu, con il Milan che, passato il turno in Europa League, avrebbe provato a rilanciare una offerta nella giornata di oggi.