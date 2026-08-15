Oggi le visite mediche di Lucumi in bianconero. La stretta di mano tra Fenucci e Carnevali è arrivata per 20 milioni più 2 di bonus. Juventus e Bologna hanno già cambiato argomento; il nuovo topic è Juan Cabal.

Tracce simili, direzioni opposte. Sempre sull'asse Bologna-Torino potrebbe traslocare un altro difensore colombiano, è rapido e ha personalità. Cabal è il suggerimento di Lucumi per dirigere la difesa di Tedesco. L'operazione per il trasferimento sta mettendo le basi su un prestito con diritto di riscatto a 9 milioni; il cruccio è l'ingaggio. Troppi gli 1,3 milioni netti percepiti dal giocatore.

In chiave tattica Cabal sarebbe il profilo ideale per la retroguardia rossoblù; non ha giocato spesso da centrale a quattro, ma sarebbe complementare rispetto agli interpreti in rosa. Inoltre, è subito pronto. Le altre piste sono Leysen, Odogu, Rodriguez e Balerdi. Tra gli svincolati spiccano Diogo Leite e Pablo Mari.

Per quanto riguarda le uscite va monitorata la pista Fenerbahce-Rowe. Il pericolo è che i turchi, se dovessero qualificarsi in Champions tramite i play-off, possano investire sull'ala sinistra. L'11 rossoblù e Bynoe-Gittens sono in cima alla lista dei desideri del Fener.