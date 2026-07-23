Continua la telenovela per Mikel Amondarain, mediano dell'Estudiantes ormai da tempo primo obiettivo del Bologna per sostituire Remo Freuler.

Ieri l'amministratore delegato del Bologna ha ribadito la posizione del club a Sky: "E' il primo obiettivo, ma non l'unico. Attendiamo una risposta dall'Estudiantes", le parole del dirigente. Una presa di posizione che potrebbe far pensare all'ottimismo della dirigenza felsinea, sottolinea il Corriere di Bologna. Da valutare, però, l'inserimento del Nottingham Forest. Si allontana invece Remo Freuler, che sta valutando l'offerta del NEOM in Arabia. L'alternativa ad Amondarain sembra invece Matias Galarza del River Plate. Per ora, nessuna novità per Jhon Lucumi. Il Bologna vuole accontentarlo ma a patto che l'offerta di acquisto non sia troppo bassa.