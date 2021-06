Cor Bo – Al Bologna piace il figlio di Van Hooijdonk

Pronti per lui quattro anni di contratto. Nell'ultima stagione ha segnato 15 gol nella B olandese

Il classe 2000 è in scadenza con il Nac Breda, con il quale ha segnato 16 gol in 31 partite nell'ultima stagione, playoff compresi. Nelle idee del club rossoblù, Sydney dovrebbe essere il centravanti di riserva, prendendo il posto di Santander. Per lui, i felsinei hanno pronto un quadriennale da 400 mila euro, cifra che ha permesso di superare la concorrenza dell'Udinese. Intanto, il Bfc ha ufficializzato l'inizio del raduno a Casteldebole il 29 giugno, nei quali ci saranno sei giorni di lavoro, altrettanti di pausa, per poi salire su a Pinzolo il 14 luglio.