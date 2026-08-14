"Rivoluzionato il reparto avanzato, ora il Bologna ha un paio di settimane abbondanti per concentrarsi sulle due pedine che mancano per completare la squadra". Lo scrive il Corriere di Bologna in edicola questa mattina. Precisando anche quali sino queste due pedine: il difensore centrale che prenderà il posto di Lucumi, e un mediano che dia sostanza al centrocampo dopo lo svincolo di Freuler.

"Sono i due giocatori che restano da inserire per garantire a Domenico Tedesco equilibrio e solidità che fin qui sono mancati", si legge. Tutto ruota attorno alle liste: potrebbe esserci spazio per entrambi solo se uno dei due sarà nato dal 2004 in poi. A meno che non si proceda con la cessione di Casale: a quel punto potrebbero anche essere entrambi senior, ma solo in quel caso visto che al momento il Bologna ha 20 senior su 21 posti disponibili (non 25, mancando i quattro over 22 cresciuti nel vivaio) in rosa. Anche per il Corriere Cabal potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, anche se "l’ingaggio da 1,3 milioni netti fa storcere il naso al Bologna".