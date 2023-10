Colucci nuovo allenatore della Spal

Colucci ha avuto una lunga carriera da giocatori e ha iniziato la sua avventura da allenatore negli Allievi del Bologna nel 2012 e in seguito alla Primavera dove è rimasto per tre anni consecutivi. Nel 2016 sbarca tra i professionisti allenando Reggiana, Pordenone, Vis Pesaro, Ravenna, Picerno e Juve Stabia per un totale di 173 presenze da allenatore tra i professionisti.