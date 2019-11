Colombarini: “Vogliamo tenere Petagna fino a fine stagione”

A Bologna si parla molto di Zlatan Ibrahimovic, ma per gli organi di stampa tra gli obiettivi di mercato di gennaio della squadra rossoblù ci sarebbe anche Andrea Petagna. A Ferrara in queste ore ha parlato patron Colombarini, sia per un punto sul bilancio spallino ma anche su quello che sarà il mercato invernale. Proprio tra i temi anche il futuro di Petagna.

“Tutte le voci che leggo sui giornali rimangono tali – ha affermato Colombarini – Ad oggi non c’è nulla di concreto, si parla di niente, poi su come si muoveranno i club a gennaio non posso sapere nulla. Noi vogliamo arrivare a fine campionato con la squadra più competitiva possibile. Il futuro di Petagna? E’ uno di quei giocatori che deve essere nella Spal per far sì che la squadra sia competitiva fino al termine della stagione”.