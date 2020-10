Colomba: “Mercato del Bfc non di grido, ma il grosso lo aveva fatto l’anno scorso”

Un mercato senza botti ma non preoccupante. Il Bologna ha chiuso la sessione estiva con gli innesti di Aaron Hickey e Lorenzo De Silvestri, ma per Franco Colomba il grosso il club rossoblù lo aveva fatto negli anni precedenti.

“Il mercato non è stato di grido – ha affermato a Tmw – Ma c’è da dire che senza il lockdown il Bologna avrebbe chiuso in una posizione migliore. Poi il grosso del mercato era stato fatto precedentemente con Barrow, Dominguez e Skov Olsen, anche se l’attaccante principe è sfuggito all’ultimo momento. Nei giudizi, come è normale che sia, pesa anche la sconfitta di Benevento che lascia amarezza”.