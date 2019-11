Clamoroso dalla Cina, Donadoni chiama Destro

Si diceva di un rapporto logoro, sfiduciato, se non anche teso: Roberto Donadoni e Mattia Destro potrebbero però ritrovarsi.

Lo riporta l’edizione odierna del Resto del Carlino. L’ex tecnico rossoblù ha firmato in Cina a 5 milioni a stagione con lo Shenzhen, squadra al penultimo posto del campionato cinese e a due punti dalla salvezza a tre giornate dalla fine. Donadoni dovrà cercare di salvare la squadra con cui ha contratto anche per la prossima stagione. Ma nelle ultime ore ci sarebbe stata una clamorosa chiamata dell’allenatore a Destro, per capire se l’attaccante se la sentisse di sbarcare in Cina a febbraio. Destro, che di fatto si avvia alla scadenza contrattuale con il Bologna, potrebbe guadagnare il doppio in Cina rispetto ai quasi 2 milioni di euro che ora percepisce in rossoblù.