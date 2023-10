Cessione Arnautovic: ecco quando scatterà il riscatto dell’Inter

I media milanesi hanno scandagliato il bilancio nerazzurro e sono emerse, tra le altre, le condizioni del passaggio di Marko Arnautovic dal Bologna all'Inter. L'austriaco è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto sul finire di agosto ad una cifra totale che dovrebbe toccare i dieci milioni, ma il pagamento scatterà solo nel 2024. Come riporta il sito Fcinter19098.it, il riscatto dell'attaccante diventerà obbligatorio e definitivo nel momento in cui l'Inter conquisterà il primo punto dopo il 5 febbraio 2024. Non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che la condizione per l'obbligo andrà a buon fine.