Ceccarini: “Ibra-Milan prima opzione”

Poco dopo Natale il Milan si attende una risposta da Zlatan Ibrahimovic per quanto riguarda il possibile ritorno in rossonero, ma Boban e Maldini, spiazzati dal ritardo, lavorano anche all’alternativa Mandzukic. Questa la situazione dipinta da Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Tmw:

“Ibrahimovic al primo posto, ma anche Mandzukic e l’ultima idea Jovic – ha scritto Ceccarini nel suo editoriale odierno – Il Milan è al lavoro da giorni per regalare a Pioli una forte punta centrale. L’offerta a Zlatan è stata presentata, Maldini e Boban attendono una risposta ma allo stesso tempo si stanno cautelando con le alternative. L’Everton è un’opzione estremamente concreta per Ibra. Il grande rapporto con Ancelotti rafforza questa possibilità e quindi ecco che il Milan non può permettersi di rimanere spiazzato”.