Nell’editoriale odierna su Tuttomercatoweb, il collega Niccolò Ceccarini non esclude una possibile girandola di attaccanti a gennaio.

Mercoledì sembra partita una trattativa tra Milan e Raiola per Ibrahimovic, se la cosa andasse a buon fine, nascerebbe un effetto domino sulle punte che coinvolgerebbe il Bologna. Con Ibra al Milan, Piatek non avrebbe più spazio e potrebbe tornare al Genoa, mentre per i rossoblù si aprirebbe la pista Moise Kean.