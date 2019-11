CdS – Ecco chi può essere la prima alternativa a Ibrahimovic

Il sogno ormai conclamato del Bologna, almeno per quel che riguarda l’attacco, risponde al nome di Zlatan Ibrahimovic. La dirigenza rossoblu ci sta lavorando in maniera diretta – forte dello stretto rapporto tra il giocatore e Mihajlovic – ma è consapevole della concorrenza del Milan: tra fascino e soldi, il Diavolo ha le carte per strappare lo svedese agli emiliani. Se l’affare Ibra non dovesse andare in porto a gennaio, il Bologna potrebbe comunque virare su un’altra prima punta. Tra i nomi di Cutrone e Favilli, il più gettonato – secondo il “Corriere dello Sport” – sarebbe ad oggi quello di Andrea Petagna, che in estate la Spal ha riscattato dall’Atalanta per 12 milioni di euro.

Dopo i 16 gol dello scorso anno, in queste prime 12 gare il ragazzo sta facendo un po’ più di fatica, così come tutta la formazione estense: il classe 1995 ha totalizzato fin qui 3 gol e un assist. La Spal difficilmente si priverà del suo attaccante – poiché vorrebbe dire consegnarsi quasi alla Serie B – a meno che non sia proprio lui a richiederlo. Il suo valore oggi si avvicina ai 20 milioni di euro, ma i rossoblu potrebbero pensare di prenderlo in prestito e valutare poi il suo rendimento nel girone di ritorno.