CdB – Manca ancora il centrocampista

Perso Pulgar, il Bologna sembra ora in alto mare. Numericamente manca almeno un centrocampista nella rosa rossoblu, e nessuno di quelli sondati sembra convincere appieno. I felsinei devono tenere in considerazione diversi fattori, tra cui soprattutto l’aspetto economico ed il passaporto comunitario. Ieri è arrivata la doccia fredda dal Brasile: Cuellar sembra infatti aver accettato l’offerta dell’Al Hilal, quasi doppia rispetto a quella del Bologna. Ai rossoblu non rimane dunque che puntare su altro. Con le quotazioni di Hendrix e Prcic al ribasso, Sabatini e Bigon – secondo il “Corriere di Bologna” – sembrano fermi ai profili di Baptiste Santamaria e Matias Kranevitter. Il centrocampista italo-argentino dello Zenit è l’opzione più calda: può arrivare per non più di 4-5 milioni di euro, ma non convince l’intera dirigenza rossoblu.

L’ultima alternativa risponde invece ancora al nome di Nicolas Dominguez. Il centrocampista argentino del Velez – che ha una clausola rescissoria intorno ai 10 milioni di euro – ha però un passaporto da extracomunitario, il che significa che necessita prima di una cessione. Per acquistare il giovane talento di cui Sabatini si è innamorato, il Bologna deve prima liberare un posto: viste le complicazione sulla pista Santander-Fenerbahce, occhi puntati su Mbaye. Il terzino senegalese è seguito in Germania e Francia, e potrebbe essere l’unica soluzione per arrivare a Dominguez.