CdB – Bologna su Cuellar, ma sono tanti gli ostacoli

Il Bologna è alla ricerca del centrocampista che possa sostituire Pulgar. Il nome più caldo nelle ultime ore è senz’altro quello di Gustavo Cuellar, mediano brasiliano classe 1992 di proprietà del Flamengo. Il Bologna ha già messo sul piatto 8 milioni di euro, ma la situazione non si è ancora sbloccata del tutto. Gli ostacoli che i rossoblu devono superare sono infatti molteplici.

Innanzitutto, il muro del Flamengo: il mercato in entrata in Brasile si è chiuso da tempo e perdere un giocatore così importante a stagione iniziata non è sicuramente consigliabile. Alcuni dirigenti stanno infatti pensando sia il caso di trattenere il ragazzo: a dimostrarlo c’è la sua convocazione per la Coppa Libertadores della prossima settimana. Il club avrebbe infatti pronto un importante rinnovo di contratto, che rimescolerebbe gli scenari economici nella testa del centrocampista. Il Bologna guarda però con attenzione a questa Coppa Libertadores: se infatti il 29 agosto – data del ritorno dei quarti di finale – il Flamengo dovesse essere eliminato dall’Internacional di Porto Alegre, la sua posizione potrebbe allentarsi.

La situazione non è facile: il Bologna vorrebbe chiudere il prima possibile ma deve fare i conti anche con la concorrenza. L’Al Hilal avrebbe infatti alzato l’offerta a 8,5 milioni di euro, superando quella rossoblu. Infine, c’è anche il problema degli extracomunitari da tenere conto per i felsinei: ne sono presenti già troppi in rosa acquistati a titolo definitivo. Ecco quindi che il Bologna starebbe pensando di proporre al Flamengo un prestito molto oneroso seguito da un riscatto minimo, fino ad arrivare appunto ad 8 milioni totali. Il Bologna spinge, Cuellar è in ascolto, il Flamengo rallenta.

Fonte: Corriere di Bologna