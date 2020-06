Castellini: “Bologna, due rinforzi per l’Europa”

Doppio ex della sfida di domenica tra Sampdoria e Bologna, Marcello Castellini ha espresso il suo punto di vista sul presente e futuro dei rossoblù dalle colonne del Resto del Carlino. Si parte dal gioco di Mihajlovic:

“Mi piace tanto il suo calcio – ha affermato – Ma quando non rinunci mai ad attaccare è chiaro che il lavoro di chi deve difendere si complica e per me la prima partita contro la Juve non fa testo dopo quattro mesi di stop. Il Bologna subisce gol da 22 partite? Pazienza, è il calcio votato all’attacco che pratica la squadra da quando è arrivato Mihajlovic”.