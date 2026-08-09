Dal giorno uno in cui ha aperto questa sessione di mercato Nicolò Casale ha le valigie in mano. Ma la sua cessione non è così scontata: l'infortunio rimediato in allenamento due giorni fa, un risentimento agli adduttori mancini che lo porterà a svolgere una decina di giorni di differenziato, potrebbe infatti ulteriormente complicare i suoi piani di addio, già ostacolati dal pesante ingaggio.

Un paio di squadre di bassa Serie A, si parlava di Genoa e Udinese, avevano manifestato interesse per Casale nei giorni scorsi. Ma nessuno ha veramente tentato un affondo concreto. "A questo punto, visto l'ennesimo infortunio del 2026 (dove i pit-stop per Casale sono stati continui) queste squadre potrebbero anche fare retromarcia, costringendo i rossoblù ad un sovraffollamento alla voce centrali", scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Vedremo cosa accadrà: la cessione di Casale sarà quanto meno ritardata, questo è certo.