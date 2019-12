Carlino – Vignato sprint: vuole subito il Bologna?

Più passano i giorni e più la sensazione di aver acquistato un vero talento diventa realtà. Il Bologna ha infatti praticamente fatto suo Emanuel Vignato, trequartista del Chievo Verona. Il classe 2000 passerà infatti ufficialmente in rossoblu – a scapito di tutta la concorrenza – a partire dal 2 gennaio, quando aprirà il mercato: i felsinei verseranno nelle casse dei clivensi 2,5 milioni di euro per il suo cartellino. Ancora però non si conoscono i prossimi 6 mesi: il Bologna dovrebbe infatti lasciare il ragazzo ancora in prestito a Verona fino alla fine della stagione, ma nulla è certo.

Il Bologna può comunque gioire, perché Vignato sembra aver decisamente accelerato sul campo nelle ultime settimane, probabilmente galvanizzato proprio dalle notizie di mercato. Dopo il gol contro il Cittadella il 21 dicembre, ieri il giovane si è ripetuto portando temporaneamente i suoi in vantaggio contro la capolista Benevento: il classe 2000 arriva così a quota 3 reti stagionali in Serie B. Sembra infatti che il trequartista stia facendo di tutto per convincere il Bologna a portarlo in Serie A già a gennaio: il ragazzo avrebbe qualità e personalità per fare fin da subito il grande salto. Viste le sue ultime prestazione, Mihajlovic potrebbe pensarci per davvero.

Fonte: “Carlino”