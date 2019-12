Carlino – Vignato c’è, ci si prova per Barrow, Favilli in stand-by

Sta entrando nel vivo il mercato rossoblu. Oltre a Dominguez, che tra oggi e domani sarà a Bologna, due attaccanti e un difensore nei piani rossoblu. Giocatori giovani che possano essere utili subito, queste le idee della dirigenza felsinea. E il primo colpo di mercato, dopo il sopracitato argentino, sarà Emanuel Vignato.

I rossoblu avrebbero chiuso l’operazione per 2-2,5 milioni di euro. Nelle prossime ore i due club si incontreranno di nuovo per decidere l’ultimo dettaglio dell’operazione. Non si sa ancora infatti se il talento Under 20 sarà fin da subito vestito di rossoblu, o se finirà la stagione a Verona, prima di sbarcare all’ombra delle Due Torri.