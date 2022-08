Carlino – Verdi sogna un ritorno in rossoblù

L'attaccante è ai margini del progetto del club granata e spera in una chiamata da sotto le Due Torri per tornare a vestire la maglia del Bologna

E se Simone Verdi tornasse a vestire la maglia del Bologna? Se lo sono chiesti in molti sotto le Due Torri, e recentemente se lo è chiesto anche il fantasista del Torino che spera in una chiamata per un suo ritorno in rossoblù.