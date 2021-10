Carlino – Uscite e rinnovo, Skorupski in bilico

La situazione legata a Lukasz Skorupski

Dopo un avvio convincente con le parate a Bergamo e contro il Verona, il portiere polacco è tornato in difficoltà e a dividere l'ambiente. A Udine è uscito in maniera tardiva, con la complicità di Becao e Abisso, col Milan ha fatto tutto da solo con l'uscita sul secondo gol, mentre sul primo si fa trovare troppo presto in ginocchio. Le prestazioni iniziali avevano convinto il club a parlare di rinnovo, il contratto scade a giugno 2023 a 900mila euro l'anno, e alla vigilia degli Europei le parti si erano promesse di risentirsi dopo l'estate. Recentemente il portiere ha dichiarato di sperare nel rinnovo, ma probabilmente ora dovrà guadagnarselo. Il suo futuro è di nuovo in bilico.