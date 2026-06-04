Carlino – Una quota rossoblù per Tedesco: ecco Tarozzi

Mancano solo firma e ufficialità che arriveranno quando Tedesco e il club rossoblù avranno definito tutti i membri dello staff. Tarozzi è una persona che vive di Bologna e che del mondo rossoblù ha assaporato tutto: da calciatore ha vestito la maglia rossoblù in tre categorie differenti, A, B e C. Da vice Tarozzi ha già lavorato al fianco di Fulvio Pea, di Roberto D'Aversa, di Salvatore Bocchetti e di Stefano Pioli. Toccherà a lui fare le veci di Tedesco, compito che a Tarozzi riuscirà benissimo in quanto bolognese doc, amato dal popolo rossoblù.