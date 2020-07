Non sarà più l’allenatore della Primavera Emanuele Troise.

Il tecnico rossoblù, secondo quanto riportato dal Carlino, dovrebbe tentare la carta Serie C firmando un biennale con il Mantova dell’ex vice presidente rossoblù Setti. Troise si cimenterà dunque per la prima volta con la terza serie italiana. A breve ci sarà un summit a Casteldebole per prendere una decisione sul sostituto.